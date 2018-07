García Arocha: “Rectores universitarios no pertenecemos al Frente Amplio”

La rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, aclaró que los rectores universitarios no pertenecen al Frente Amplio de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

“Yo no formo parte del Frente Amplio, los rectores tampoco, eso no quiere decir que en algún momento no nos reunamos”, reseñó Glovobisión.

Consideró como positivo que se formen mesas de trabajo para producir una unidad electoral “pero pensar que vamos a estar alrededor de una candidatura sin explicación, sin esperanza y sin que la gente se entusiasme, crea confusión y el venezolano de a pie se siente desesperanzado.

“Creo que hay que deslastrase del personalismo. Un pensamiento o partido único no estamos de acuerdo, por eso tal vez ha sido tan difícil agrupar a todos en una sola tendencia”, apuntó.

Arocha ofreció estas declaraciones durante una entrevista con Carlos Croes, trasmitida hoy en Televen.