Ferrys privados en Margarita cobran pasajes en dólares

El aumento del pasaje en ferrys privados afecta a los transportistas que trabajan en el traslado de alimentos y productos hacia margarita, pues deben pagar una “vacuna” en dólares para poder abordar los navíos, reseñó El Pitazo.

“Uno paga un pasaje en el ferry bastante costoso, de Bs S. 200 ya aumentaron a Bs S. 1.500, dependiendo de las dimensiones de nuestras unidades, pero, además de este incremento, también nos cobran un pago extra de hasta 100 dólares para montarnos“, denunció Jorge Rivero, transportista de la entidad neoespartana.

Los pasajeros denuncian que también se ha presentado una gran dificultad para salir de la isla puesto a que los costos son muy elevados, ya que los transportistas suelen cobrar en moneda internacional y solo se venden los pasajes cuando las oficinas lo disponen.

“Tenemos tres días intentando salir de aquí de la isla y no es posible que no nos vendan pasajes, sino cuando a ellos les dé la gana y los están cobrando en dólares. Montar un carro cuesta 100 dólares aproximadamente, por lo que nosotros tuvimos que dejarlo en Puerto la Cruz y venirnos solo como pasajeros”, dijo Yusneidy Peña, una de las pasajeras que se encontraba a la espera de la venta de boletos.

“Ya nadie va a venir a la isla por el alto costo, porque yo, por ejemplo, me gané en este viaje 3.000 soberanos y ya he gastado 4.000, mientras me toca esperar un cupo para salir; entonces cuando logre llegar a la casa ya no tengo dinero ni nada”, declaró Henry Castro, en representación de los camioneros.

Los transportistas señalaron que el desabastecimiento de alimentos y de los insumos necesarios para los habitantes de Margarita aumentara durante la espera de la reincorporación de los navíos de la empresa estatal Conferry, cuyo servicio está actualmente paralizado por la inoperatividad de sus embarcaciones.