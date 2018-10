Fefarven advirtió que existe un 85% de desabastecimiento de medicinas

Más de 150 farmacias han cerrado en menos de dos años y las que siguen operando tienen un déficit del 85% en el suministro de medicamentos debido a las políticas implementadas por el Gobierno nacional, aseguró Freddy Ceballos, presidente de Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven).

El vocero de la organización afirmó que los precios acordados para 56 fármacos esenciales, publicada en Gaceta Oficial número 41.501, se realizó “de manera impositiva” por parte del Ejecutivo nacional y advirtió que esta medida pudiera provocar más desabastecimiento de medicinas si no se hace una revisión periódica de los precios.

“Va a llegar un momento en el que el sector farmacéutico va a tener que decirle al Gobierno: ya, basta. No podemos seguir aceptando todas las condiciones que tú nos quieres establecer”, sostuvo Ceballos durante una entrevista en el programa Vladimir a la 1 que transmite Globovisión.

En ese sentido, alegó que el Gobierno reconoce la estructura de costos de los laboratorios, pero no la de farmacias y droguerías, que a su juicio, son las más afectadas con las medidas de fijación y rebaja de precios de medicamentos.

Comentó que el Cefadroxilo y la Ciprofloxacina –dos antibióticos que aparecen en la lista de precios regulados– ya “prácticamente” no se consiguen en las farmacias del país.

Ceballos remarcó que en Venezuela existe una farmacia por cada siete mil habitantes cuando lo necesario, según dijo, es que exista una por cada dos mil o tres mil habitantes, como en otras naciones de América Latina.

Igualmente, acotó que el Gobierno no reconoce que el problema con la escasez de medicamentos no está en su distribución, sino en que no hay abastecimiento de estos, por eso, consideró como poco efectivo el programa 0-800SaludYa.

De acuerdo con el presidente de Fefarven, el Estado debe realizar una liquidación especial, continua y “de fiel cumplimiento” a la industria farmacéutica para que se puedan producir medicamentos en el país.

Por otra parte señaló que el desabastecimiento de medicamentos se debe, en gran medida, a que el Gobierno dejó de pagarle a los laboratorios y aún mantiene con ellos una deuda que supera los 5 mil millones de dólares.