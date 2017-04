Fapuv: Gobierno pondrá fecha al paro nacional de universidades si no hay respuesta

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), aseguró que las universidades del país se irán a paro nacional, si el Gobierno no las incorpora en la discusión de la III Convención Colectiva Única del Sector Universitario, a la cual el Ministerio de Trabajo solo convocó a la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (Ftuv), excluyendo a las demás federaciones del territorio nacional.

Explicó que por esta razón, la junta directiva de Fapuv elaboró una propuesta dirigida al Comando Nacional Interfederaciones de Trabajadores, el cual está conformado por cinco asociaciones: Fapuv, Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (Fetraesuv), Federación Nacional de Sindicatos Obreros de Educación Superior de Venezuela (Fenasoesv), Federación Nacional de Sindicatos de Profesionales Universitarios de Venezuela (Fenasipruv) y Sindicato No Federado de Obreros, las cuales aceptaron la convocatoria para decidir un paro indefinido de universidades.

En declaraciones a Prensa Unidad Venezuela, la profesora Ramírez de Viloria, informó que en la consulta que se lleva a cabo este miércoles y jueves, de manera presencial, digital o mixta, participan diferentes universidades, institutos tecnológicos, colegios universitarios y universidades territoriales, aunque algunas instituciones por motivos técnicos de sus plataformas de Internet no la podrán realizar sino después de semana santa.

“Lo que estamos buscando es que en las bases de trabajadores nos den la potestad, a los directivos, de convocar un paro nacional si el gobierno no nos llama, es decir, que esa fecha se la va a poner el Ejecutivo Nacional si no da respuesta a nuestros requerimientos”, dijo la catedrática.

Aclaró que, a través de una decisión del Ministerio de Trabajo, el Estado citó a la III Convención Colectiva Única del Sector Universitario solamente a la Ftuv, a la que describió como una “organización patronal, gobiernera y minoritaria”.

“Esta Federación hizo el proyecto de convención colectiva en las oficinas del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencias y Tecnologías para discutir gobierno con gobierno un plan de convención colectiva miserable que no resuelve la problemática que tenemos los universitarios y dejaron por fuera a las organizaciones que tenemos la mayor representatividad de profesores, empleados, profesionales en funciones administrativas y obreras”, manifestó.

Señaló que, desde este instante, los gremios universitarios empezaron la lucha, en la que interpusieron una objeción en el Ministerio de Trabajo, único órgano público para desaprobar ese acto, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta alguna.

De igual forma, expresó que el 13 de marzo de este año, se dirigieron en una toma hasta el Ministerio de Educación Universitaria, donde se levantó un acta, en la que se comprometían a acudir hasta el Ministerio de Trabajo para llamarlos, pero tampoco recibieron solución.

Especificó que también se trasladaron hasta la sede de la Vicepresidencia de la República, para exigir que se los incluyeran en la discusión, pero la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana los reprimieron “duramente y resultaron universitarios heridos”.

“Si no hay respuesta a través del diálogo, no hay respuesta con las movilizaciones que hemos realizado y las acciones pacíficas, es que lamentablemente, el Gobierno nacional quiere paralizar la universidad venezolana, quiere paralizar a los trabajadores para obligarlos a ponerlos de rodillas. No lo lograrán, pero sí le vamos a dar una respuesta contundente para que respeten a las organizaciones que tienen mayor representatividad de trabajadores universitarios”, enfatizó.

Violencia dentro de las universidades

En referencia a la violación de la autonomía universitaria que sufrió la Universidad de Carabobo (UC) este miércoles, cuando GN y colectivos armados ingresaron al campus de UC para reprimir a los estudiantes que estaban protestando desde temprano.

“Primero ingresaron las bandas delictivas, conocidos como colectivos a atacar al sector estudiantil, llegó la policía y la guardia que, en vez de sacar a los colectivos, allanaron la universidad y les cayeron a tiros a los estudiantes, resultando más de 10 universitarios heridos”, denunció.

Por último, le dirigió un mensaje a Nicolás Maduro: “Tiene que reconsiderar y proceder de una vez por todas a hacer elecciones para ver si hay un cambio de gobierno, por la vía democrática, que le dé respuesta a los venezolanos de toda esta situación que estamos viviendo”, concluyó Ramírez de Viloria.