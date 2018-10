Fapuv estima el sueldo de un profesor universitario titular en Bs.S 40 mil

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), Lourdes Ramírez de Viloria denuncio la implementación de las nuevas tablas salariales, declarándolas una violación del compromiso salarial del gobierno, establecido en la convención colectiva, ante el gremio docente.

Ramírez aseguró que el sueldo de un profesor titular debería ser alrededor de Bs.S 40 mil, pero tras remuneración utilizando las tablas salariales, este es apenas llega a Bs.S 3 mil 171, declarando que “con eso no puede vivir nadie”.

Además, la agremiada agrego que el sueldo de un profesor novel sin postgrados o especulaciones se sitúa en Bs.S 2 mil 500, criticando la decisión de eliminar aportes y primas adicionales.

Actualmente, el Ministerio de Educación solo considera primas por antigüedad, familiar, formación docente y profesionalización a la hora de calcular el sueldo del docente, eliminando aportes como el seguro social, salud y prestaciones sociales.

La educación de este país ha sufrido un daño irreversible en todos los niveles, desde la primaria hasta la universitaria y eso será irrecuperable. Las condiciones salariales, laborales, académicas, todo eso se perdió, porque el gobierno no ofrece los recursos para mantener y recuperar las plantas físicas

En cuanto a la deserción docente, Ramírez destacó que “entre 20% y 40%” profesores han abandonado la docencia, problemática presente en instituciones universitarias como la UCV, Universidad del Zulia y la ULA.

La dirigente también estableció el rechazo de la Fapuv ante la propuesta de pagos de aguinaldos y utilidades con petro o certificados de lingoticos. “Nosotros no vamos a aceptar ningún papelito o una supuesta moneda que no conoce nadie, con eso no vamos a resolver nada”.