Familias exigen entrega de los CLAP en el barrio Puerto Rico

Familias del barrio Puerto Rico II y III denuncian que desde hace 20 días cancelaron las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y aún no reciben los alimentos.

Responsabilizan a los miembros comunitarios de la zona de mantener acaparados los rubros. “Pagué los alimentos a la encargada del consejo comunal, Magdalena Quintero, quien me dice que no me los entregarán porque mi esposo discutió con el líder de calle”, asegura Mayerlin Álvarez.

Tony Álvarez, hermano de Mayerlin y persona discapacitada, debe mantener a sus dos hijas menores de edad, pero tampoco recibirá los CLAP, a pesar de estar censado.

Unas 30 familias de estas comunidades de la parroquia Cacique Mara están afectadas. Liseth Moreno se pregunta ¿Qué hacen los líderes comunales con los alimentos que les niegan a los residentes de la barriada?

Liseth está al cuido de sus dos nietos, de 5 y 7 años. Su hija Liexedis Fernández, también residente de la zona, está de viaje. Asegura que le negaron la venta de la caja de productos “porque el beneficio solo es para los adultos. Eso es un abuso, están dejando sin la comida a mis nietos”, dice.

Consejo comunal

Lucy León, coordinadora del consejo comunal del sector, explica que el procedimiento se retrasa por todo lo que implica retirar los CLAP.

“Hay que recoger el dinero, contarlo y transferirlo. Es el Paez quien decide cuándo va llegar, no el consejo comunal, y menos yo”, reitera.

El intendente de la parroquia Cacique Mara, Hermy Carrizo, recibió algunos vecinos afectados, pero no emitió una respuesta sobre el caso, según Álvarez.

La comunidad exige la intervención de las autoridades de alimentación del Gobierno regional para acabar con las irregularidades en las ventas de los CLAP, en el barrio Puerto Rico II y III.

Se defienden

Hermilo Carrillo, padre del intendente parroquial, asegura que las bolsas que se estaban vendiendo en la zona eran para los integrantes de la UBCh y las personas que trabajaron en las elecciones para la Constituyente.