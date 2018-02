Familiares de pacientes del HUM protestan por falta de intervenciones quirúrgicas

Familiares de pacientes recluidos en el Hospital Universitario de Maracaibo (HUM) protestan este miércoles por la falta de atención médica a los enfermos, anudado a la escasez de medicamentos e insumos en el centro hospitalario.

En las afueras de la institución, una ciudadana denunció que luego de pagar 6 millones de bolívares para comprar bolsas de sangre para la operación de su madre, le aseguraron que cerrarán el pabellón. “Le exigimos al gobernador que haga algo para que esto no suceda”, dijo en declaraciones al canal informativo VPI TV.

Asimismo, otro familiar manifestó que “todos los días nos dan excusas pese a que nosotros compramos todos los insumos” para que atiendan a sus familiares. Explicó que su hijo, de 17 años, ya tiene un mes y medio hospitalizado en el recinto sin obtener soluciones concretas.

“He ido a la Gobernación del Zulia y a la Alcaldía del municipio Maracaibo y no me dan respuestas, tengo 11 días en esto porque mi hijo necesita ser operado urgente, si no va a perder la pierna izquierda (…) Todos los días nos dicen ‘para mañana’ y nunca terminan de abrir los quirófanos“, expresó una madre desesperada.