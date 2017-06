Existen posibles casos de difteria en Santa Bárbara

Galenos del Hospital General de Santa Bárbara del Zulia informaron que en esa región se han presentado dos cuadros sospechosos de difteria.

Las afectadas son dos mujeres. La primera en ingresar al referido centro de salud fue una adolescente de 14 años, el pasado viernes 9 de junio. La segunda, tiene 21 años de edad y fue recluida el martes 20. Hasta la fecha no se han confirmado ninguno de estos casos.

Para los especialistas, es menester evitar la propagación del virus. No obstante, según dicen médicos que prefirieron no ser identificados, en la mencionada institución pública no se aplican los protocolos mínimos que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el uso de tapabocas y guantes, para prevenir el contagio a los familiares y el personal que está al cuidado de estas personas.

Según detallaron, las pacientes están aisladas en el segundo piso del centro asistencial. Específicamente se encuentran en la Unidad de Medicina Interna, donde también se encuentran personas que presentan tuberculosis; situación que deterioraría la salud de unos y otros.

A pesar de que el director del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo, Samuel Viloria, confirmó que en el octavo piso del recinto hay cuatro casos, Epidemiología regional afirmó este viernes que “no hay casos confirmados de difteria en el Zulia”.