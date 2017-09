Este domingo suspenden servicio eléctrico por cuatro horas en Maracaibo

Este domingo 17 de septiembre, cuadrillas de CORPOELEC en Zulia realizarán trabajos correctivos en la reparación y mantenimiento de seccionadores en la Subestación Central ubicada en la parroquia Chiquinquirá, municipio Maracaibo de la capital zuliana.



Así lo dio a conocer el Gerente Estadal de Distribución y Comercialización en Zulia, Joel Acevedo, quien manifestó que para la ejecución de estas labores se hace necesaria la interrupción del suministro eléctrico.

Municipio Maracaibo

Primer Ciclo de Trabajo:

Hora: 08:00 a.m. a 12:00 p.m.

Circuito Gran Bazar

Sectores: C/ 83 entre av/ 16 y 16a , av/ 18 esq. c/88a, resd. Los Jardines, Iutepal, av/ 16 esq. c/89 d, av/ 16B esq. c/ 89B.

Circuito Gunaca

Sectores: Av/16 esq.c/84, av/14B esq.c/84, av/16 entre c/ 84 y 85, Universidad José Gregorio Hernández.

Circuito San José

Sectores: Av/ 16a c/ 89B.

Segundo Ciclo de Trabajo:

Hora: 12:00p.m. a 4:00p.m.

Circuito Saladillo:

Sectores: C/89 esq. av/13, c/99 esq. av/ 14B, c/ 89B esq. av/ 13, av/ 13 esq. c/90, c/90 esq. av/ 14C, c/85 esq av 14B, Caja Regional IVSS, av/ 14C entre c/ 89B y 89A, c/ 89B esq. av/ 15.

Este mantenimiento forma parte de las acciones que el Gobierno Bolivariano, de la mano con el M/G Luís Alfredo Motta Domínguez, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica (MPPEE) y Presidente de CORPOELEC, ejecuta en pro de continuar fortaleciendo el Sistema Eléctrico Nacional.