Estampida de docentes y estudiantes llevan a la quiebra a colegios privados en el Zulia

La pequeña Eva Sánchez, estudiante de primer grado, no pudo terminar su período escolar 2017-2018 en el colegio Biró, ubicado en la avenida Arterial de Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas de la Costa Oriental del Lago (COL), donde su progenitora la inscribió. A tan solo un mes para el cierre de la año académico, en junio, la institución privada bajo cerró sus aulas.

Dos meses antes, la directora anunció la clausura de la institución educativa luego de más de 11 años de servicio. La crisis económica, la migración de docentes y de estudiantes -tanto fuera del país como a planteles públicos- fueron los detonantes de aquella decisión que dejó a la deriva a más de 300 estudiantes de primer grado hasta tercer año de bachillerato.

Quienes pudieron cancelar una nueva mensualidad finalizaron su jornada anual de educación en otro instituto. Los estudiantes fueron trasladados por gestiones de la máxima autoridad del plantel que se declaró en la quiebra. En mayo, fueron canalizados los cupos para los cursantes de bachillerato, y los de básica un mes después.

Me siento estafada porque yo pagué la mensualidad de junio, en el Biró, y no me la reembolsaron, cuando pasaron a mi hija a la otra escuela cancelé otra vez ese mes”, denunció Salas.