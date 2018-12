Estafan a Asodepa con 204 kilos de comida para gatos

View this post on Instagram

#SOS por los gatitos de ASODEPA! Hoy más que nunca necesitamos de tu ayuda! Tenemos comida para los perros gracias al donativo que hicieron, pero los gatos no tienen nada, sólo lo que logramos comprar a diario! Hasta ahorita no les hemos bajado su ración de comida y estamos seguros y declaramos que no lo haremos porque entre todos recaudaremos para quince días de alimento, son seis kilos diarios de alimento! Vamos amigos y seguidores! Gente bella que nos lee! Corran la voz! Cualquier aporte suma kilos! Ellos cuentan con nosotros, los gatos son más delicados que los perros y debemos cuidar que se mantengan saludables! Si deseas aportar para la comidita de los gatos de ASODEPA Para información sobre nuestras cuentas disponibles para hacer tu aporte escríbenos al privado de instagram o al correo : [email protected] . #SOSasodepa #soscoloniafelinaasodepa #juntosporlosanimales #donahora #ellosnosnecesitan