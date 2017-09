Entre aguas negras viven familias de Santa Lucía

Entre aguas negras viven familias de la avenida 2-B del sector Santa Lucía. El mal olor es insoportable y los vecinos temen que se acentúe un brote de enfermedades infecciosas, especialmente que afecte a los niños y adultos mayores de la zona.

La red colapsó. Riquilda Díaz tiene 70 años y por el frente de su casa pasa el agua putrefacta, señala. Las cloacas corren por más de diez cuadras. Hay unas 500 familias afectadas.

Riquilda recuerda que hace un par de meses un camión vacum de la Hidrológica del Lago (Hidrolago) destapó los colectores, pero al siguiente mes volvieron a brotar las aguas residuales por las bocas de visita en plena vía.

El mal olor es insoportable y los habitantes del popular sector marabino deben mantenerse encerrados en sus viviendas. Los alumnos de la Escuela Especial Olegario Villalobos, ubicada en la parroquia Santa Lucía, no pueden cumplir sus actividades recreativas y deportivas en los patios de la institución por la “pudrición”, aseguran los residentes y representantes.

Enfermedades latentes

La situación es desesperante, aseguran los padres. Comenzaron a presentarse enfermedades en los niños. Infecciones respiratorias y escabiosis padecen los más pequeños y adultos mayores, señala la señora Díaz, y quien además dice que “los zancudos nos tienen locos”. Las picadas se les infectan producto de la contaminación que hay en el ambiente. El bote de aguas servidas es constante y se une con la cañada Zulia, cercana a la barriada.

Las denuncias ante Hidrolago no se han hecho esperar. En reiteradas oportunidades, los vecinos acuden a la empresa para solicitar una solución al problema. En algunos casos no son atendidos. “Solo hacen los trabajos cuando hay campaña electoral, de resto no atienden las denuncias”, indica Edison Montero, también afectado.

Para el dirigente comunitario del Voluntariado “Pasión por Maracaibo”, Balbino García, el Gobernador es responsable de lo que padecen los habitantes de la zona, porque en su campaña electoral pasada “Arias Cárdenas dijo que nos atendería y hoy ni nos da la cara. Él no está cumpliendo sus funciones”, relata.

Los residentes de Santa Lucía exigen a Hidrolago la sustitución urgente de los colectores de aguas residuales de la avenida 2-B.

Testimonios

Elvira Ramírez, habitante de la zona: “Nuestro mayor temor es la proliferación de enfermedades. El mal olor no lo aguantamos ni dentro de las casas. Pedimos a Hidrolago una solución ya”.

Richard Díaz, vecino del sector: “Los vecinos tenemos que buscar guayas para destapar los colectores porque sino, las aguas negras se van a desbordar dentro de las viviendas“.