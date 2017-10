Entre 20 a 30 parturientas colapsan a diario sala del hospital El Mojan

Una larga cola de mujeres embarazadas en espera por ser atendidas es lo que se podía ver en las afueras de la emergencia del Hospital I San Rafael de Él Mojan, municipio Mara.

Parturientas retorciéndose del dolor mientras en la puerta principal una funcionaria de la milicia les impedía el paso, esta era la escena cruel y dolorosa que se repite todos los días en este lugar.

Unas venias de Insular Padilla (La Isla) otras de la Guajira y algunas de comunidades muy apartadas al hospital, sus escasos ingresos económicos las trajeron a soportar tanto dolor a la espera de ser atendidas pero muchas veces esto demora hasta más de tres días.

A un lado de la larga cola, sentada en una banca de concreto una mujer de 36 años nos cuenta su dolorosa odisea después de siete días de espera “vine desde la semana pasada para poder dar a luz a mi quinto hijo pero me dijeron que aún me faltaba les rogué a los médicos que me atendieran ya que mi caso es de cesárea y los dolores eran muy fuertes y seguidos y solo me dijeron que no podían hacer nada hasta cumplir la cita que me la colocaron para tres días después, vine el lunes nuevamente porque ya no podía más y cuando me chequearon después de siete horas en la cola me dijeron que perdí el bebé con 38 semanas de gestación” aun atravesando esta situación la mujer espera por ser atendida para practicarle el curetaje ya que el transcurrir de las horas ponen en riesgo su vida.

Según la directiva del hospital a diario atienden entres 27 a 30 partos, dos cesáreas y hasta tres curetajes y su capacidad de atención por cada 12 horas es de veinte pacientes lo que hace que colapse estas emergencias y muchas veces los casos han llegado a ser fatales por la poca capacidad de espacio y la falta de insumos ya que el hospital se ha convertido en el único que atiende a los tres municipios de la subregión y hasta el municipio Jesús Enrique Losada que se encuentra cerca de Maracaibo.

A esta realidad se suma la falta de insumos, los pacientes denuncian que en muchas oportunidades les piden hasta 15 soluciones fisiológicas para una cesárea, guantes, kit quirúrgico y todo los mínimos insumos necesarios para una intervención y según los pacientes el gasto seaproxima los 850 mil bolívares.

“A mi hija le pidieron todito y se anotó en una lista para las cesáreas y en gasto se nos fue casi un millón de bolívares porque aquí las farmacias cobran carísimo y por la necesidad de salvar una vida nos toca hacerlo”, relató Carmen Quintero, madre de una paciente proveniente de la Isla Zapara.

Los Hospitales ubicados en los poblados foráneos como; Paraguaipoa y Sinamaica no atienden este tipo de emergencias, pocas veces solo parto y eso si lo amerita el momento porque la mayoría son remitidos a Maracaibo y El Mojan.

“Este es el único hospital con el que contamos pero la atención es muy mala, los médicos maltratan a las pacientes y los de la milicia controlan el paso donde las pobres embarazadas se retuercen en medio del calor y de pie porque no hay ni sillas donde sentarse pero la necesidad nos obliga a esperar una atención o morirnos en el intento en este hospital” agrego Marbelis Finol, paciente proveniente del sector El Barro en el municipio Guajira.

Otra de las denuncias que sostienen las pacientes es que el centro de salud no cuenta con insumos y lo que piden los médicos es muy exagerado “creo que más bien lo están vendiendo porque no es posible que exigen tantos insumos para una sola persona, hay que ponerle control, sabemos que desde la dirección están las buenas intenciones porque muchas veces hemos visto que atienden bien cuando les pasan supervisión pero de resto maltratan a los pacientes y se desmayan en las emergencias esperando atención y los médicos ni los de seguridad no hacen nada” agrego Marisabel Chacín, vecina del sector La Loma 2 de Él Mojan.

Las pacientes en estado que se acercan a diario a este centro de salud buscan la atención más económica que puedan conseguir y muchas aseguran que ser atendidos de rapidez en este hospital es por pura suerte ya que muchas veces esperan por una atención que demora hasta cuatro días.