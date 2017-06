Empleados del Metro paralizan operaciones

Aglomerados a las afueras de las estaciones del Metro de Maracaibo estaban ayer los usuarios. Pasadas las 8:00 de la mañana los empleados de la empresa de transportes, suspendieron las operaciones del tren y recogieron las unidades de Metromara.

El tren fue resguardado en la estación Libertador, en el Centro de la ciudad, y los buses en Altos de la Vanega, donde miembros del sindicato y los trabajadores conformaron una asamblea.

Según uno de los operadores de la empresa, que prefirió resguardar su identidad, “el cierre fue técnico”, por falta de suficientes unidades.

En estos momentos, la empresa de transporte solo cuenta con diez metrobuses operativos, para cubrir trece rutas. “Los choferes tienen que cubrir una ruta y luego pasarse a otra, para poder abarcar todas. Por eso se demora tanto el servicio”, señaló la fuente interna del Metro.

Además de la falta de unidades, el retraso del pago en un retroactivo de homologación salarial también llevaría a los trabajadores a mantenerse en huelga el día martes.

“ No hay ni repuestos para sacar las unidades a flote. Se trabaja con las uñas ”, refirió el trabajador.

Otro de los empleados a las afueras de la estación Libertador, explicaba a los usuarios que la orden de cerrar vino “de arriba”, por seguridad.

Señaló que los choferes están exponiendo su vida en “las guarimbas”, porque las unidades de Metrobús son las primeras que atacan.

El Metro estaría trabajando gratuitamente desde hace unos días, lo que para los empleados es “injusto”.

“A nosotros no nos han terminado de pagar el retroactivo que nos deben y no están cobrando. Con ese dinero podrían cancelarnos si el Gobierno nacional no termina de enviar los recursos”, señaló el operador.