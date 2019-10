El calvario de conseguir 30 litros de gasolina en Maracaibo

Los residentes de la segunda ciudad más poblada de Venezuela, Maracaibo, viven un calvario por la falta de gasolina. La mayoría de sus estaciones de servicio interrumpen sus despachos por escasez.

Ángel Albornoz, dueño de un taller mecánico en Venezuela, de 38 años, madruga todas las semanas para ubicarse en los primeros puestos de una kilométrica fila de vehículos a las afueras de las estaciones de servicio de la ciudad capital.

Esto ocasiona que estamos hasta ocho y diez horas echando gasolina. En estos días, la hice a las cinco de la mañana y no pude echar gasolina (…) Hoy me tocó igualito, a las 2:30 de la mañana . Ya van para las 9:00 de la mañana y no hay esperanza de que llegue la gandola, recalcó para la Voz de América .

Miles de choferes como Ángel postergan sus trabajos, estudios y demás ocupaciones a la espera de su turno.

El tiempo invertido en las gasolineras de la ciudad es tan amplio que los ciudadanos acuden a las colas con sillas y refrigerios para tolerar el paso de las horas sentados en las aceras o dentro de sus carros. «Es un calvario», dicen.

Elizabeth Aguilar, encargada de los oficios de su hogar, de 53 años, esperó los últimos cinco días en diferentes gasolineras de la ciudad. Las reservas de las estaciones se acabaron antes de que fuera su turno.

Confía en que hoy sea su día de suerte.

Ya el agotamiento me está acabando. No me acabaron los hijos cuando los estaba criando, ahora el problema de la gasolina es el que me va a matar, expresó, frustrada.