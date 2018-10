El agua que sale de la tubería parece jugo de tamarindo

“Cuando llegan las lluvias se elevan los niveles de turbiedad en las plantas potabilizadoras. Hidrológica del Lago (Hidrolago), ante esta situación, mantiene estrictos controles y seguimiento a la calidad de agua que se entrega a la población”.

Con este escueto tuit, la empresa responsable del suministro y distribución del servicio de agua potable en la entidad pretende escudarse ante una dura realidad en cientos de miles de hogares de Maracaibo, San Francisco y otros municipios zulianos: el agua; cuando llega, es muy turbia.

Francisco Torres, habitante del sector Veritas en la parroquia Santa Lucía nos llevó a su patio para mostrar los baldes que acababa de recoger. De inmediato abrió la llave. “Siempre llega del mismo color, a excepción de cuando está por irse, que comienza a ponerse clara”, cuenta.

Torres cree que la suciedad que trae el agua afecta la salud de su familia. “A mis hijos le están saliendo unas llagas, y les da mucha picazón por bañarse con esa agua, y para poder tomar agua he tenido que comprarla o pedirle a mi hijo que me traiga porque ésta ni hervida no se puede beber”.

¿Té o jugo?

En el barrio San José, Patricia Rodríguez expuso que su zona tiene 20 días sin llegar el agua y que cuando llega “parece Nestea” o jugo de tamarindo. También declaró que los habitantes van hacia la bomba situada en la C1 a buscar el vital líquido y pasan frente a su casa con “garrafas llenas de agua color marrón”.

He tenido que recurrir a esperar a que llueva para sacar agua de lluvia, para bañarme y poder bañar a mis hijos porque tenemos 20 días sin agua, y así llegue no serviría de nada si llega color marrón, asegura.

En la Urbanización Richmond, Hermila González manchó su ropa. El agua llegó temprano tras cinco días de sequía y, sin ver que salía turbia, puso a llenar su lavadora. “Manché ropa de color claro y gasté el detergente que está por las nubes. No sé cómo haré para desmanchar la ropa”.

La mujer, de 50 años, exige a Hidrolago respuestas. “Es una muestra de ineficiencia lo que está pasando. No es posible que ni siquiera esa agua sirva para lavar los platos. Apenas se puede utilizar para el baño”.

El martes 23 de octubre, en otro tuit, Hidrolago justificó: “Las lluvias ocurridas en el Zulia han afectado la coloración del agua en los embalses, por esta razón, Hidrolago acentúa los procesos de potabilización en las plantas cumpliendo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud”.