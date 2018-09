Día Mundial de la Salud Sexual: Prevención para una sociedad más saludable

Por iniciativa de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS), que agrupa diversas organizaciones sociales, desde el 2010, conmemora cada 4 de septiembre, en diversos países, incluyendo Venezuela, el Día Mundial de la Salud Sexual.

Según datos del Fondo de Promoción de las Naciones Unidas, en el continente americano, Venezuela tiene el más alto índice de embarazos adolescentes, con Nueva Esparta entre los primeros estados con más casos. En nuestro país se espera que esta efeméride a de servir para concienciar sobre el tema

Con respecto al virus de inmunodeficiencia humana, Jhonatan Rodríguez, presidente de la Organización StopVIH, asegura que “aunque tampoco hay indicadores oficiales actualizados, el registro de nuevas infecciones por VIH no ha disminuido ni se ha terminado, al contrario, se ha acrecentado de manera acelerada por la escasez de condones en el sistema de salud público y la mayoría de las personas no cuenta con los recursos para adquirirlos en las farmacias por su alto costo, de allí el incremento no solo del VIH, sino, de otras infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea y la sífilis”

Por otro lado, las barreras educativas para hablar de sexualidad en la escuela y en el hogar han contribuido con el aumento de casos de embarazos e infecciones, por lo que los padres y familiares deben comprender la importancia de hablar de sexualidad y de la prevención con sus hijos desde temprana edad, para cuando se inicien sexualmente lo hagan con conocimiento de las herramientas disponibles para la prevención, pero también conscientes de la responsabilidad y consecuencia de las prácticas sexuales desprotegidas.

“Es vital comprender que una población fortalecida con educación y salud contribuye con el desarrollo del país. es por ello que desde la Organización StopVIH continuaremos adelante con los programas educativos, enfocados hacia la prevención, no solo en los jóvenes sino en toda la comunidad, pues es su mayor aporte para la construcción de una sociedad saludable”

