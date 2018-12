Designan nueva postuladora para la causa de beatificación del Dr. José Gregorio Hernández

La causa de beatificación del Doctor José Gregorio Hernández, ahora cuenta con nueva Postuladora, mejor conocida como “La moseñorina” por su destacada labor en el Vaticano.

La jurista argentina Silvia Correale, será la nueva encargada del proceso de beatificación del también conocido como médico de los pobres. La decisión fue aprobada por la congregación para las Causas de los Santos.

Trascendió que Correale, la primera dama que ha trabajado para el Vaticano, ha conseguido varias beatificaciones exitosas, tales como la de su compatriota Catalina de María Rodríguez, el pasado 25 de noviembre de 2017.

El Cardenal Baltasar Porras decidió designar como nueva Postuladora de la causa de Beatificación de José Gregorio a la Dra. Silvia Correale argentina ante el hecho de que el anterior Postulador Fra Rodolfo Meoli italiano ya alcanzó los 80 años”, escribió la periodista Anna Vaccarella en su cuenta Twitter.

Usuarios en las redes sociales, confundieron desde tempranas horas, la fotografía del documento con la presunta beatificación del Dr. José Gregorio Hernández, información que fue desmentida por la Diócesis de Maracay.

Noticia falsa. Es el Nombramiento de la nueva postuladora para la causa de beatificación del Doctor José Gregorio Hernández, Dra. Silvia Mónica Correale”, afirmó la diócesis a través de su cuenta Twitter.

Los venezolanos no pierden la esperanza de que muy pronto sea beatificado “El Venerable”, no solo del país sino de algunas naciones de Latinoamérica. Hay quienes consideran que no se debe perder la fe y que este sería el primer paso para recibir pronta canonización del médico venezolano.

José Gregorio Hernández, nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, estado Trujillo, y fue un reconocido médico fiel a los servicios religiosos y de profunda sencillez, que contribuyó a curar a los más necesitados.

Cientos de venezolanos le atribuyen milagros y sanaciones, razón por la cual la iglesia católica le otorgó el título de Venerable, pero sus feligreses en cada rincón del país esperan su pronta beatificación.