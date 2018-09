Desaparecen los productos regulados del Mercado Periférico de La Limpia

Los 25 artículos de la cesta básica, regulados recientemente por el Gobierno Nacional, son casi imposibles de encontrar en el Mercado Periférico de La Limpia. Antes de la reconversión monetaria y el ajuste de precios, estos rubros eran expendidos en los establecimientos del centro de venta, hoy desaparecieron.

La pasta regulada a Bs.S 48, el café a 60, la lenteja a 53 y el arroz a 42, son algunos de los artículos que los consumidores más solicitan y no encuentran. “No hay. No tenemos. No nos ha llegado”, son las respuestas más comunes los comerciantes dan a los consumidores.

La venta de los productos regulados ha pasado a la modalidad del efectivo. El aceite, que no se encuentra en los comercios formales, es ofrecido en mesas alrededor del mercado a Bs.S 35. Igual sucede con los huevos regulados “que brillan por su ausencia”, como aseguró Carlos Estrada, vendedor de verduras. “Pero que es ofrecido en Bs. S 55 en efectivo”.

Por punto de venta o transferencia el precio de los alimentos aumenta exorbitantemente. El cartón de huevo cuesta Bs.S 250, cuando está fijado en 81. El costo del aceite oscila entre Bs. S 150 y 190, a pesar de que en la Gaceta Oficial N 6.397, publicada el pasado 22 de agosto, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, fijó el precio de Bs. S 36.

Jimena Velázquez, asidua comprado del popular centro de ventas, aseveró que desde hace tres semanas no consigue huevos. Narró que tuvo una experiencia particular: “llevaba días sin aceite y estuve buscándolo por todos lados. Me acerqué a un hombre que tenía en una mesa una botella y otros productos . Me dijo que lo vendía en efectivo a 35 bolívares soberanos, yo le pregunté si tenía otro tipo de aceite y me dijo que si yo quería él me llevaba a un lugar donde yo podía escoger la marca”.

El testimonio de Jimena confirma las denuncias de la venta ilegal de los productos regulados. Otros comerciantes que venden con sobreprecio se cohíben de exhibir la mercancía por temor a ser sancionados por las autoridades.

El acaparamiento de los artículos por parte de los vendedores que los ofrecen por “debajo de la mesa” o de manera informal, está en aumento desde la publicación de los nuevos precios de la canasta básica. Esta modalidad dificulta a los ciudadanos adquirir los rubros, bien sea por el monto de venta o la forma de pago.