Denuncian la suspensión del plan de salud de la Alcaldía de Maracaibo

María Camejo de Pérez, quien desempeña labores como obrera en la Alcaldía de Maracaibo, denunció que el alcalde Willy Casanova suspendió el plan de salud de los empleados sin previo aviso y ahora que debe realizarse un estudio médico no puede por no contar con los recursos económicos.

“Tuve un accidente y debo realizarme una electromiografía y no he podido porque desde enero no tenemos plan de salud. Desde que entró a gobernar Willy Casanova nos quitaron este beneficio. Tengo que hacerme una electromiografía y ahora no puedo hacerlo. Desde hace muchos años tuvimos ese beneficio laboral y ahora nos pasaron a la aseguradora La Previsora que solo cubre 1 millón de bolívares y eso no alcanza para nada”, agregó.

Rita de Pérez también acotó que este nuevo plan de salud no cubre ni la atención por emergencias médicas. “Yo soy viuda de un inspector de la Policía de Maracaibo y tampoco puedo beneficiarme del seguro porque también se los quitaron y ahora mis hijos tampoco pueden ser atendidos en una clínica”.