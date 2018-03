Denuncian calamidades que pasan los pensionados para cobrar en los bancos

Miembros del Consejo General de la Unidad Nacional de Acción Social, Sindical y Gremial (UNASSG), denunciaron este lunes las calamidades que atraviesan los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, los del Amor Mayor y los jubilados, cada vez que les corresponde cobrar la pensión.+

De acuerdo con una nota de prensa, indicaron el “abuso al que siguen siendo sometidos los abuelos en todas las entidades bancarias, no solo por las kilométricas colas que se hacen, para que al final del día les digan que se acabó el dinero, teniendo que trasladarse a sus casas a pie, por cuanto no tienen efectivo para cubrir los altos costos del pasaje, sino que son vejados y agredidos por gerentes, vigilantes y demás personal bancario, tal como ocurrió durante el cobro de la pensión esta semana que acaba de culminar”.

Asimismo, sostuvieron que el Gobierno nacional “incumplió con su compromiso de cancelar a través de la banca la totalidad del monto de las pensiones, hubo un desorden organizado. El pago de la pensión por terminal de cédula se convirtió en un desastre, los Bicentenarios pagaron Bs. F. 400.000,00 y el BCN pagó Bs. F. 300.000,00, no cumplieron con el acuerdo de SUDEBAN, el banco Activo no pagó, otros salieron con el cuento de la falta de electricidad o que no hay internet, reconocemos que BOD, Banesco, Mercantil, Venezuela y Fondo Común pagaron completo”, señalan.

Lo más graves, indican los miembros, es lo que pasa con los pensionados que tienen cuentas corrientes virtuales.

“Este grupo importante de personas sólo pueden cobrar la pensión a través de los cajeros o con cheques, y como se sabe, los cajeros no están operativos y si lo tuvieran sólo puede adquirir entre 10 y quince mil Bs. F; y ni los bancos, ni los usuarios cuentan con chequera”,

Ante este panorama, propusieron a la Sudeban “tomar las medidas correctivas pertinentes para que los usuarios con cuentas virtuales, puedan cobrar su pensión y que los que no han podido cobrar lo hagan a la mayor brevedad posible, que el Gobierno Nacional surta con el efectivo a todas las entidades bancarias, que no solo producen malestar a los adultos mayores, pues todos los usuarios, solo cobran entre 10 y 20 mil Bs. F, que sólo les alcanza para cubrir el pasaje, tomando en cuenta que en el Estado Zulia el pasajes es el más caro del País; además, es clave que SUDEBAN realice una reingeniería de pago, que tome en cuenta la localidad del pensionado, ejemplo, el banco Del Sur, existe sólo en Maracaibo, los pensionados de la COL, Sur del Lago y los que habitan en Estados vecinos tienen que trasladarse hasta nuestra ciudad para poder cobrar”.