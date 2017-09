Crisis de efectivo ahoga a viajeros del Terminal

Con más de 70.000 bolívares en efectivo camina Gabriel Carrillo, junto a su hija mayor, hacia el Terminal Terrestre de Maracaibo, ubicado en el centro de la ciudad; un lugar que no destaca por ser precisamente el más seguro.

Aun con ese riesgo, lleva encima una faja de piezas de 100 y de 50 bolívares. Su objetivo es viajar hasta la capital del país y esa es su única alternativa de pago: en la estación no funcionan los puntos bancarios desde hace seis meses, debido al hurto del cableado de Internet.

El costo de cada pasaje es de 75.000 bolívares. A eso le suma unos 30.000 para comprar comida en el camino, el viaje dura 12 horas.

Yasmelys Graterol trabaja desde hace nueve años en las oficinas de Expresos Mérida, donde los boletos se procesan de forma manual.

“Desde marzo no tenemos servicio de Cantv ni de Internet y no podemos ofrecerle a los clientes que paguen con transferencias, porque hasta la cobertura de los teléfonos se cae y no podemos verificar las transacciones”.