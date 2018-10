Crecida del río Limón pone en riesgo a comunidades de La Guajira [+Fotos]

View this post on Instagram

El río Limón creció y se desbordó en la sabana del municipio Guajira, así como en la parroquia Guajira, provocando la inundación de las comunidades Urubá, Cañito, Los Mochos, Aguatuy, Uchichon, Miralejo y Puerto Aléramo. . Ya se reportan damnificados que residían en las comunidades Santa Rosa, Bella Vista y Los Mochos. Los trasladaron a instituciones educativad cercanas en las que no ha llegado el agua. . Indira Fernández, alcaldesa de Guajira, informó hoy desde la 13° Brigada que abrirán las compuertas del río. Esta medida afectaría a las comunidades. . Desde el lunes, a la 1.00 de la madrugada, comenzó la lluvia que no ha cesado en la #Guajira. Desde el pasado sábado, el municipio no tiene electricidad y está incomunicado. Árboles que tumbaron los vientos y el aguacero han caído sobre los postes eléctricos. . Hacemos un llamado a los gobiernos regional y nacional. Desde 2010, tras el desbordamiento de la represa Manuelote, no se registraban inundaciones en la Guajira. . La Guajira está en emergencia.