Corpoelec interrumpirá servicio eléctrico en Cabimas por mantenimiento preventivo

Este sábado 28 y domingo 29 se interrumpirá el servicio eléctrico en diversos sectores del municipio Cabimas, por un máximo de cinco horas.

Corpoelec informó que se ejecutarán labores de mantenimiento preventivo a la subestación eléctrica Barlovento, ubicada en la localidad de la Costa Oriental del Lago (COL), por lo que es necesaria la suspensión de la energía.

Las cuadrillas de la estatal eléctrica continúan trabajando para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico en la región zuliana, reseñó nota de prensa.

A continuación el cronograma:

Sábado 28 de julio

De 07:00am a 12:00pm

Circuitos:

Ambulatorio

Sectores: Calle Arismendi, Barrio Barlovento, avenida 34 desde la principal Barlovento hasta la Carretera L, Barrio San Vicente, Calle San Félix, avenida 32 desde la Carretera L hasta la Calle Panamá, Barrio Lanceros de Páez, Calle 31 desde la calle San Antonio hasta Calle Panama, Callejón los 2 amigos, Calle el Paseo, Calle Chimpire, Estadium Hugo Albornoz, Calle José Antonio Páez, Calle La Estrella, Calle San Antonio, Calle Postes Blancos, Barrio El Lucero, Callejón Arismendi, Cjón Unión, Calle Daniel Navea, Escuela Daniel Navea, Jardín de Infancia Terepaima, Calle Panamá, Estadium R-10, Calle Las Sierras, Calle Oriental, Calle Raúl, Calle Santa Marta, Callejón 2 Amigos, Calle El Paseo, Calle Chimpire, Barrio Amistad, Cjón San José, Calle Curazaito, Cjón Pedregal, Cjón San Félix, Barrio El Porvenir, avenida 33, Urbanización Panamá, Pedegralito.

Rosa Vieja

Sectores: Calle Arismendi, Calle 31 Nueva, Barrio Monte Claro, Callejón San Isidro, Callejón San Jacinto, Calle La Estrella, Calle Venezuela, Escuela Nacional José Ángel Lamas, Calle la Estrella, Callejón San Jacinto, Principal de Barlovento desde la calle Arismendi hasta la Calle 31 nueva, Calle Libertad, avenida 31 desde la Calle Principal de Barlovento hasta la Calle Venezuela, Calle Bolívar, Calle Oriental desde la Carretera L hasta la Calle Venezuela, Calle Los Postes Negros desde la Carretera L hasta la Calle 26 de Julio, Calle Venezuela, Barrio Corito, Calle Punceres, Escuela Alida de Romero.

Calle Bucaral, avenida Intercomunal Calle Santa Clara hasta Calle la Estrella, Plaza la Cruz, Calle San Benito, Calle Los Olivos, Callejón San Félix, Callejón Montilla y avenida Intercomunal desde la Calle Delicias hasta la Calle Bocono. Callejón El Manguito, Premeca, Barrio Rosa Vieja, Estadium Rosa Vieja y estación de servicio Boconó.

Escuela Gustavo Fuenmayor, Iglesia San Juan Bautista, La Rosa Vieja, Calle Corito, Calle Dr. Quintero, Oficina Corpoelec R-10, Barrio Valmore Rodríguez, Calle Camejo. Barrio R-5, Calle Boconó, Calle Libertad, Liceo Alfredo Jhan, Calle Principal, Esc. Básica R-5, Calle Miranda, Calle Pedregal, Calle Valencia, Calle San Luis, Calle Comando, Carretera Nacional Principal La Rosa Vieja, Calle El Porvenir, Calle Gutiérrez, Calle Paraíso, Calle San Felipe, Calle Iris, Calle Santa Rosa.

Gasplant

Sectores: avenida 33 desde la Carretera L hasta la Calle Principal de Barlovento, Calle Principal Barlovento desde avenida 33 hasta la Calle Oriental, Carretera L desde avenida Intercomunal hasta la Calle el Carmen, Escuela Salomón García Sierra, avenida Intercomunal desde la Carretera L hasta la Calle Bolivia, Barrio Santa Clara, Calle Los Robles, Callejón Los Robles, Calle San Fernando, Calle San Antonio, Callejón Santa Clara, Calle Garcés, Calle Santa Clara, Calle El Carmen, Callejón San Antonio, Calle Falcón, Calle Bolivia, Calle Altamira, Calle Ugarte, Callejón San Antonio, Calle Paraguaná, Callejón Paraguaná, Calle San Jacinto, Calle San José, Callejón San Jacinto, Barrio R-10, avenida Intercomunal desde la Calle Altamira hasta Calle La Estrella, Calle Valencia, Escuela Manuel Padrón, Calle San Jacinto, Barrio R-10. Calle Postes Negros desde calle 26 de Julio hasta la calle Panamá.

Enelco

Sectores: Urbanización Costa del Sol al lado de la S/E Centro, Callejón El Lote, Calle San José, C. C. Unión, Banesco, Comando Policial, Av. Boulevar, C. C. La Fuente, Av. El Muelle, Casa de la Cultura, Mercado de Buhoneros, C.C. Amal, Calle Independencia desde la C.C. Unión hasta Av. Lagoven, Calle Nueva Coromoto, Calle Los Cocos, Calle Alonso, Calle S. Ramón, Plaza Bolívar, La Concha Acústica, Calle Monseñor Álvarez, Calle El Muelle, Calle La Tierritas, Calle Páez, Calle Variedades, Oficina Principal Enelco, Banco Venezuela y Calle Navas.

Calle Ayacucho, Calle Sucre, Av. Carnevalli desde la Calle Independencia hasta La Calle Sucre, Calle Urbanización Las Palmas, Liceo Vicente Rojas, Calle Brisas del Mar, Calle El Saco, Cuerpo de Bomberos, Barrio La Vereda, Calle El Salvaje, Calle El Progreso, Calle Colon y Calle Miranda. Calle El Rosario desde la Calle E-8 hasta Óptica Roldan, Banco Mercantil, Unermb, Centro Comercial Bolívar Mall, La Gran Papelería, Calle Colonia Inglesa, Familia Center, Venezolana de Salud Integral, Sindicato de Obreros y Empleados Petroleros (Soep).

Cúpulas

Sectores: Esquina Calle el Rosario, avenida Boconó, avenida Aragua, avenida Cumaná, Urbanización Hollywood, avenida Hollywood desde la Urbanización Hollywood hasta la Calle Ana María Campos, Urbanización Las Cúpulas, Calle Berlín, Av. Altagracia, Av. Bella Vista, Av. Páez, Av. Los Llanos, Av. Los Andes, Av. Margarita, Av. Orinoco, Club Lago la Salina, callejón Primavera, callejón El Jobo, callejón Guayana, Vereda Tropical, Calle Veritas, Calle Buenos Aires, Escuela Rafael Urdaneta, Calle Libertad, callejón Principal, Barrio Gasplant, Liceo Jesús Semprum, Calle Gasplant, Calle Delicias, Calle Unión, Calle 37 Conclave, Calle Trinidad, Calle Los Olivos y Calle Principal La Rosa Vieja desde la Calle San Nicolás hasta la Calle Delicias.

Buena Vista

Sectores: Calle San José, Calle 19 de Abril, Calle Las Mercedes, Ipasme, Esc. Monseñor Guillermo Briñez, Av. 1, 2, 5, Urbanización Buena Vista, Calle 1, 2, 4, 5, 6 y 9, avenida 2, 3 y 5, avenida Buena Vista, Calle Rondón, La Guardia Nacional Destacamento 33, avenida Hollywood desde avenida principal de Buena Vista hasta la avenida Lagoven, Centro Médico, Urbanización Junín, Urbanización Campo Blanco avenida Negro Primero, Escuela Pedro Julio Maninat, avenida Arismendi, avenida Cedeño, Mercal La Salina, avenida Occidental, Urbanización Urdaneta, avenida Páez, avenida Miranda, avenida Sucre, avenida Bolívar y Av. Oriental.

Domingo 29 de julio

De 07:00am a 12:00pm

Circuitos:

Tiveca

Sectores: Carretera L desde la subestación de servicio Barlovento hasta la avenida 42, Av. 34 desde la Carretera L hasta la Calle San Mateo, avenida 34 desde la Carretera L hasta Callejón la Pastora, CDI Nueva Cabimas , Calle La Esperanza, Callejón La Pastora, Callejón Flor de Lara, Callejón Unión, Barrio Punto fijo.

Campo Lindo

Sectores: Carretera L desde la S/E Barlovento hasta la avenida 32, avenida 32 Carretera L hasta la calle las Jardineras, Av. 33 desde la Carretera L hasta la Calle Esperanza, Barrio Campo Lindo, Callejón El Silencio, Calle 7 de Mayo, Calle La Esperanza hasta el Estadium Campo Lindo, Calle Campo Lindo, Calle Claret, Calle San Mateo, Callejón Paraíso, Calle El Taladro, Barrio El Carmen, Calle Rafael Urdaneta, Callejón Los Samanes, Callejón El Carmen, Calle Los Robles, Calle Lara 1 y 2, Calle Libertad, Calle San José y Calle Soledad.

Calle 24 de Julio, Calle Manaure, Calle Miranda, Calle Soledad, Calle Progreso, Calle Victoria, Calle Táchira, Callejón Sucre, Callejón Uruguay, Callejón San Antonio, Calle Granada, Callejón Bolivia, Calle Bolivia, Calle Perú, Callejón Progreso, Calle Los Bosques, Urbanización Los Médanos, Calle 1 y Calle 2 Calle San Antonio, avenida 31 desde la Carretera J hasta el Callejón San Diego, Carretera J desde la avenida Intercomunal hasta la avenida 32, avenida32 de la Carretera J hasta calle Las Jardineras.

Nueva Cabimas

Sectores: avenida 34 desde la Calle San Mateo hasta la Carretera J, Barrio La Pastora, Calle El Taladro, Calle Falcón, Calle Miranda, Calle Las Flores, Calle Bolívar, Calle Paraguaná, Calle Simón Rodríguez, Calle San Luis, Barrio Nuevo, Calle Primero, Calle Manzanero, Calle Colombia, Carretera K desde la avenida 41 hasta la avenida 32, Estadium Nueva Cabimas, Callejón Nueva Esperanza, Av. 33 desde la Calle Falcón hasta la Carretera J, Calle Deportiva, Calle Falcón, Calle Manglares, Calle Chaguaramos, Calle Libertad, Calle Unión, Callejón San José, Urbanización Nueva Cabimas, Escuela Víctor Capo, avenida Principal Nueva Cabimas desde la avenida 32 hasta la avenida 34, Escuela Ramón Ocando Pérez, Calle las Mercedes, Escuela María Báez Guerra, Calle Las Acacias, Calle Mariño, Calle Las Jardineras y Calle Las Mercedes.