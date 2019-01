Conozca las 60 ciudades seleccionadas para la Misión Venezuela Bella [+Lista]

Nicolás Maduro, presidente de la República, encabezó la tarde de este miércoles el primer Consejo Federal de Gobierno del 2019 desde el Salón Ayacucho, del Palacio de Miraflores, donde anunció el lanzamiento de la Misión Venezuela Bella.

Para el primer semestre del año en curso, el Ejecutivo Nacional aprobó un presupuesto de 1.000 millones de euros, “y la inversión en bolívares que haga falta a través del Fondo de Compensación Interterritorial”.

Un alcalde tiene que tener la capacidad técnica. Yo no estoy pidiendo que pongan un satélite en el lado oscuro de la Luna, yo lo que estoy pidiendo es que todas las avenidas y calles no tengan huecos ¡Tenemos que lograrlo, no hay excusas!”, añadió Maduro.