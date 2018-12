Choferes cobran por ruta hasta Bs. S 50 a falta de control de la Alcaldía de Maracaibo

Todo un caos se ha convertido el transporte al paso del tiempo, pero con la reconversión y la falta de control de las autoridades municipales el costo de los pasajes ha subido cerca de 4900 por ciento.

Casi 5000 por ciento ha subido, en cuatro meses, los pasajes urbanos que, por ley, están estipulados en Bs. S 5, pero que los transportistas no cumplen.

“Piratas” y “legales” hacen con los pasajeros lo que quieran. A falta de transporte las personas prefieren pagar lo que les pidan, bien sea en bus, camión o carro.

Una anarquía total se ve reflejada en las rutas que especulan con los precios en horas pico. Desde la reconversión monetaria, el pasado 20 de agosto, el pasaje ha subido como espuma. Ahora un billete de Bs. S 100 no alcanza ni para un día de pasajes.

Los usuarios de las distintas rutas de Maracaibo se quejan por los costos del transporte público pero, aparentemente, ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto.

Erasmo Alián, presidente de la Central Única de Transporte de Maracaibo, aseguró que los Bs. S 5 no los cobra nadie. “Solicitamos una reunión para que se termine este desorden con el alcalde Willy Casanova y no se ha dado. Hay anarquía y se cobra lo que les da la gana. Aún así no alcanza para nada, porque los repuestos los venden en dólares y ganamos en bolívares soberanos”, expresó Alián.

Alián enfatizó que el transporte está en una decadencia total y cada día hay menos unidades y ya los conductores no respetan el tabulador.

“Existe un desorden porque realmente no hay una autoridad. No hay una tarifa justa y mientras no exista va a seguir el mismo problema”, enfatizó Alián.

Agregó que el pasaje urbano debería acordarse a Bs. S 20, aunque alega que igual ese precio no les conviene para sobrevivir. Destacó que con la situación es difícil controlar a los agremiados.

En cifras

El presidente de la Central Única de Transporte detalló que a los momentos hay unos 2.000 transportistas de 18.000 que había en el 2013 en el Zulia en las rutas urbanas.

El gremio reúne 76 rutas de las cuáles quedan unos 800 choferes, y el 25% de esas rutas están operativas.

Recordó que Sabaneta contaba con 476 conductores y ahora no hay ni 60. Bella Vista, una de las rutas más emblemáticas, reunía 700 conductores donde ahora solo quedan unos 100.