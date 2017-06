Casos de difteria no se están contabilizando en el Zulia

En los pasillos del Ambulatorio Urbano III El Silencio, de San Francisco, se rumora que al menos dos “casos probables de difteria” llegaron a la emergencia en las últimas semanas. Fueron remitidos a hospitales de Maracaibo. No hay chas ni registros.

Uno de los galenos del ambulatorio reveló que hasta los momentos no se está llevando el fichaje correspondiente de pacientes que llegan con la sintomatología de esta enfermedad. “No sabemos con qué intención, pero no están llevando el control, por lo que es imposible saber de cuántos casos estamos hablando”, advirtió el médico que pre rió el anonimato.

La difteria es una infección de obligatoria notificación ante el despacho de epidemiología de la Secretaría de Salud. Sin embargo, en los ambulatorios están pasando por alto esta normativa.

El profesional de la medicina lamentó que se esté intentando “politizar” esta situación, que está poniendo en riesgo a la población. “Decir que hay difteria es admitir que no hay vacunas y es algo que el Gobierno nacional no pretende aceptar”, refiere.

Para el personal médico y de enfermería de los ambulatorios y centros de salud revelar información a la prensa podría costarles su cargo. “Si decimos que hay difteria corremos el riesgo de que nos destituyan o nos roten para castigarnos”, señaló el galeno.

Hasta los momentos, se habla de 17 casos, entre sospechosos y confirmados, la mayoría de ellos recluidos en un ala del piso ocho del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum), pero hay hermetismo. Samuel Viloria, director del hospital solo confirmó cuatro.

En el entorno de dos de estos pacientes aislados en el Sahum, ya se realizó el cerco epidemiológico correspondiente. En el barrio Alberto Carnevalli de San Francisco, de donde proviene el señor de 35 años con los síntomas, ya el personal del Ambulatorio El Silencio realizó una jornada preventiva de vacunación, según una enfermera del centro asistencial.

“Aquí no hay difteria”

Epidemiología regional emitió ayer un comunicado donde se afirma que “no hay casos confirmados de difteria en el Zulia”. La subsecretaria de Salud, Cira Lizaras, indicó que “actualmente se han registrado cinco casos sospechosos de la enfermedad”, que están siendo atendidos en el Sahum, pero de estos “ya uno fue descartado y se espera el diagnóstico de los cuatro restantes”.

Lizaras aseguró que se ha reforzado el cerco epidemiológico del estado y los posibles pacientes con difteria están en constante evaluación.