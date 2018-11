Casanova: “Masiva movilización en simulacro electoral nos augura la victoria el 9-D”

“En el simulacro electoral hubo una gran movilización del pueblo maracaibero y del Partido Socialista de Venezuela (PSUV), lo que nos augura una gran victoria este 9 de diciembre, además sirve para afinar la maquinaria en cada parroquia, en las UBCH y en la Red de Articulación Sociopolítica, que permite que en todas las comunidades haya un líder del partido y garantizar una excelente organización electoral”.

Así lo expresó el alcalde Willy Casanova, luego de participar en el simulacro electoral desarrollado este domingo en el megacentro La Chinita, ubicado en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Estuvo acompañado por el gobernador del Zulia y vicepresidente del PSUV región Occidente, Omar Prieto.

“Debemos elegir a los candidatos del pueblo, ya que no he podido avanzar todo lo que he querido en Maracaibo, porque tenemos una cuerda de vagos y de flojos en la Cámara Municipal dominada por la oposición y que no ayuda, no apoya, ni quiere la transformación de nuestra ciudad, necesitamos hombres y mujeres patriotas, leales y revolucionarios que vayan a favor del pueblo”, expresó Casanova.

Por su parte, el mandatario regional celebró la gran movilización y aseguró que ya la maquinaria electoral está lista para que la ciudadanía ejerza el derecho al voto este 9 de diciembre.