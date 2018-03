Casanova: “Inflación impide que concejales establezcan costos del aseo y gas”

El inminente aumento en el cobro de los servicios por recolección de desechos y la distribución de gas doméstico en la ciudad, propuesto en la reforma a la Ordenanza de Tasas para los Servicios de Distribución de Gas y Aseo Urbano, intensificó el debate entre los concejales del bloque opositor de la Cámara Municipal de Maracaibo y el alcalde Willy Casanova.

Durante la inauguración de la Feria del Pescado, en el Parque Urdaneta, la primera autoridad de la ciudad recordó: “Estamos haciendo una consulta que todavía no está cerrada. La operación de salir a recoger todos los días la basura y llevar el gas a las familias zulianas no es un asunto que pueda determinar directamente la Cámara Municipal porque implica la contratación de camiones y personal y la inflación impide que concejales establezcan los costos”.

El planteamiento presentado por el despacho municipal, aprobado por ediles en primera discusión, propone establecer tres costes distintos del servicio de aseo urbano, que dependerán de las cantidades de desechos que se produzcan. La clasificación será por zonas: residenciales, comerciales e industriales.

Sin embargo, modificar los costos actuales no es tampoco competencia directa de según la Alcaldía de Maracaibo, según precisó la concejal Ada Raffalli, del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), pues es el concejo municipal el que tiene las competencias, de acuerdo con el principio de Legalidad Tributaria, para establecer el mínimo y el máximo tributario.

“No puede el Alcalde por decreto cambiar los impuestos. El Consejo Municipal es el organismo que tiene la competencia legislativa de establecer, a través de una ordenanza, el mínimo y el máximo tributable. El Instituto Municipal de Aseo Urbano (Imau) debe basarse en el volumen de basura que se produce, en la distancia al relleno y en la frecuencia para determinar el mínimo y el máximo de la alícuota que se va a cobrar”.

La abogada recordó que la distribución de gas residencial está controlada por una resolución del Ministerio de Minas e Hidrocarburos. “No podemos aumentarla porque esas tarifas de congelamiento no la podemos incrementar”.

Coincide con Casanova en que se debe examinar la propuesta presentada la semana pasada. Explicó que la ordenanza se aprobó en primera discusión porque tradicionalmente así se le da entrada, mediante la llamada aprobación genérica. El siguiente paso es la segunda discusión. Informó que el martes 3 de abril, luego del asueto de Semana Santa, habrá una reunión de trabajo con representantes del Imau y del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria (Sedemat) para discutir el fondo de la ordenanza.

Aseo en manos de la Gobernación

En el caso del servicio de recolección de basura, indicó que está de por medio la sentencia que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó el pasado 14 de julio de 2017, cuando estableció que sería competencia administrativa de la Gobernación del Zulia.

Hasta que el TSJ no devuelva la competencia a la Alcaldía, nosotros no podemos aprobar esa ordenanza porque quien está administrando es la Gobernación. Quien hace la determinación del impuesto es el Imau, que es un instituto con autonomía funcional y financiera. El directorio del Imau es quien debe fijar el costo del aseo urbano a través de una resolución, no el Alcalde por decreto”, enfatizó la además presidenta de la Comisión de Arquitectura y Urbanismo.