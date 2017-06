Carlos Alaimo: felicitaciones al periodista en su día

Más allá del “tubazo” o la “primicia”, el periodismo es osadía, búsqueda de la información contextualizada, vocación de servicio, ética, y humanismo, no en vano el periodista e historiador polaco Ryszard Kapuscinsky afirmó que “las malas personas no pueden ser periodistas”. Hoy día cuando la turbulenta realidad venezolana nos oprime, el sentido y la función social de la comunicación y la difusión masiva se constituyen en parte de nuestra bandera de lucha y punta de lanza para desentrañar la verdad, esté donde esté, provenga de donde provenga. Desmantelar, correr el velo de las medias verdades y falsas posturas, ser combativo y no negociar el deber de informar con criterios, a pesar de las presiones, es la razón de ser de este hermoso y estratégico oficio. ¡Saludo y felicito en su día al comprometido periodista venezolano que ejerce su profesión en este sentido!



Carlos Alaimo