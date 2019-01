Cabello niega extorsión en dólares a buhoneros: “Si no lo han denunciado es falso”

El secretario de gobierno del estado Zulia, Lisandro Cabello, catalogó este viernes de “brollo de pasillo” las denuncias hechas por los buhoneros del Callejón de los Pobres, en el centro de Maracaibo, quienes afirmaron que presuntamente un funcionario de la Alcaldía les estaba exigiendo 500 dólares para no derribar su tarantín.

“Las denuncias no se hacen en un medio de comunicación. Si a mí alguien me cobra 500 dólares eso es una extorsión, y si no lo he denunciado entonces es falso”, dijo Cabello durante la primera reunión de seguridad del 2019.

Dijo que el objetivo es crear chismes y “sembrar una situación para desviar el principal objetivo, que es controlar y organizar una ciudad en caos“.

Cabello criticó a cualquier funcionario policial o militar que esté en actos de corrupción y aseveró que se han detenido, al menos, un 10 % de efectivos “salpicados” en hechos de este tipo.

Sabotaje eléctrico

La crisis eléctrica del Zulia tiene nuevos responsables. Cabello responsabilizó al encargado de negocio de Estados Unidos en Venezuela, Jimmy Story, junto a los exgobernadores Manuel Rosales y Juan Pablo Guanipa, de planificar un nuevo “sabotaje” al sistema.

También señaló al presidente de Colombia, Iván Duque, de enviar ayuda para concretar los planes desestabilizadores en el estado.

Aseveró que, hasta el momento, hay 21 personas detenidas por el ataque a las torres de la subestación eléctrica Cuatricentenario que ocasionó el apagón en varios municipios del Zulia. “Se reunieron en Maracaibo, Mara y Guajira. En los teléfonos quedaron las llamadas registradas también”, dijo.

Entre los aprehendidos, señaló el funcionario, hay dirigentes del partido Primero Justicia (PJ).

Escasez de gasolina

El secretario negó que falte el combustible en Maracaibo. Aseguró que los tanques del llenadero de Bajo Grande “están full”.

“Estamos óptimos en nuestros tanques. La distribución es normal“, sentenció.

Reiteró que las autoridades se mantienen al pendiente para evitar el bachaqueo. “Al que agarremos con contrabando de gasolina lo vamos a procesar como el tema de la droga porque esa gasolina se usa con ese fin“.