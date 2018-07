Bomberos aprovechan escasez de gasolina: Cobran Bs. 400 mil por “tanqueo” exprés [+Fotos]

La crisis en las estaciones de servicio de Maracaibo no afecta a todos los conductores. Quienes manejan dinero en efectivo gozan de una atención “VIP”, en varias gasolineras situadas en la avenida La Limpia, donde choferes solo tardan 20 minutos para equipar su automotor, una vez que pagan entre 400 mil y un millón de bolívares en efectivo en colas exprés, que no superan los 15 vehículos.

El grupo de usuarios que hacía una larga cola que se extiende por 10 cuadras hizo la denuncia, contra una de las bombas ubicada en La Limpia con avenida 74B, en la parroquia Raúl Leoni.

Los denunciantes no quisieron mencionar sus identidades pero aseguran que la fila alterna se encuentra en la avenida La Limpia y no ocupa tantos autos. La mañana de este martes había carros de dos y cuatro puertas y algunas camionetas pick up. Curiosamente se encontraban en la formación pocos camiones tipo 350 o 750.

Aquí le están dando prioridad a los bachaqueros. Entran a la bomba cuando les viene en gana, a la vista de todos, pagan una gran suma de dinero en efectivo, mientras nosotros sufrimos por el sol, la demora y la desconsideración, porque tardamos hasta seis horas y a veces ni siquiera podemos tanquear porque se acaba la gasolina, fue el testimonio de un enardecido Giovanni Izarra.

De manera discreta, las unidades de la cola que no era tan larga entraban a la gasolinera por la parte delantera, para equipar los tanques. Trascendió que el pago de los 400 mil bolívares o del millón, dependiendo del tipo de carro y del tamaño, se hacía en efectivo. No hay transferencia ni punto de venta.

Colas de 6 horas

Mientras se suscitaba esa supuesta irregularidad, los conductores que hacían la extensa cola de 10 cuadras, que bordeaba la 74B y cruzaba por la calle 79B, paralela a La Limpia, se quejaban porque muchos llegaron cerca de las 5:00 de la mañana y a seis horas no habían podido entrar a llenar el tanque.

En la bomba se mostraron muy herméticos en cuanto a corroborar la denuncia. Dentro del recinto se encontraban dos funcionarios del Cpbez. Se desconoce si estaban al tanto de la situación poco usual.

Pero esta no es la única estación de gasolina donde se presenta la situación. En la calle 70 con La Limpia también habría otra fila alterna a donde ingresan todo tipo de vehículos, donde pagan una cantidad de efectivo similar para tanquear con gasolina, según trascendió.

Se espera que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y puedan solventar la situación que se presenta en las extensas y hasta tediosas colas para llenar el tanque del carro con gasolina.