Bajones pasan factura: Familia pierde sus electrodomésticos tras explosión de brequera

Pasadas las 6:00 de la mañana el fuego acabó con los electrodomésticos de Merivin Barboza, una madre de 19 años, que dormía junto a su hijo Luis Castillo, de 8 meses. El llanto de su bebé alertó sobre la ignición registrada en la vivienda, que había comprado hace un año.

“Cuando me levanté, las llamas ya habían alcanzado la cama. Agarré a mi hijo y logré sacar las dos bombonas de gas doméstico”. De no haberse llevado los cilindros de propano, no quedarían ni las paredes.

Era lunes. Recién iniciaba la semana cuando la brequera del aire acondicionado explotó tras un apagón y originó el incendio en la casa, ubicada en el barrio Los Narajintos, entre el barrio El Pedregal y la Circunvalación 3, frente a la subestación Sibucara localizada en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante.

Las paredes azules permanecen cubiertas por el hollín, del cielorraso solo quedaron las láminas de aluminio y aún se percibe el olor a quemado en los dos cuartos, un baño y la sala-cocina. Los vecinos del sector acabaron con la vivacidad de las llamas rociando tobos de agua, los bomberos nunca llegaron, aseguró la afectada.

Ha pasado una semana y tres días desde el incidente que dejó perdidas materiales: dos camas, nevera, cocina, lavadora y dos aires acondicionados se incineraron. “Cómo está el país es difícil recuperar lo que perdí”, lamenta Merivin, quien trabaja vendiendo cauchos usados”chivas” cerca de su hogar.

La tragedia obligó a la joven a volver a la casa paterna en Amparo, que había dejado hace dos años. Ahora vive en un cuarto con sus padres, en una morada que comparte con once tíos y un hermano menor. Solicita el apoyo de cualquier persona o empresa. Contacto al 0412-4709310.