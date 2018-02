Ausencia del PAE afecta a niños de San Francisco

El funcionamiento de los Centros de Educación Inicial (CEI) y de las escuelas de San Francisco se mantiene a flote gracias a la constancia del personal docente y obrero, quienes luchan con la insuficiencia de comida destinada a los estudiantes.

Según informan los trabajadores, los alimentos que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) suministra cada semana no alcanzan siquiera para dos días.

Ollas boca abajo

Una obrera del colegio Padre Delgado, ubicado en el sector Casitas de Madera, aseguró que las nutricionistas y cocineras se las ingenian para rendir la comida pero no es fácil. La mujer, quien pre rió reservar su nombre, afirma que en los últimos meses se recibe solo un paquete de caraotas, dos de harina y uno de pasta para alimentar a 300 niños.

“Las encargadas de la cocina se ayudan gracias a la colaboración de algunos representantes. Pero eso no es todo el tiempo porque casi todas las familias tiene sus problemas”.

En la escuela estadal San Francisco, situada en el sector San Luis, la comida se ausentó en septiembre de 2017.

“Las dos madres procesadoras asignadas para la institución se prestaron al Liceo Gran Mariscal de Ayacucho”, contó la directora Eddy Bracho.

De acuerdo con la directiva, la situación ha disminuido en 50 % la matrícula estudiantil de 180 niños; incluso algunos pequeños se han desmayado por falta de alimentación.

En los CEI el horario de clases debería ser desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00p.m. La falta de comida motivó a la reducción del horario. A las 12:00 del mediodía los niños salen de sus aulas y las porteras repiten una y otra vez: “Mañana no hay desayuno y salen a las 12 p. m. porque no hay almuerzo. Por favor, traigan comida”.

Versión Final trató de contactar a representantes del ejecutivo en el área educativa, pero los intentos fueron infructuosos.