Arias apoyó recorrido de peregrinación por los siete templos

En América Latina y en especial en Venezuela, el Peregrinaje por los 7 Templos representa una tradición destacada donde la oración y la reflexión son los pilares que exaltan nuestra Fe en Cristo Jesús. Como cristianos seguidores de las enseñanzas del Maestro, recordar los últimos momentos previos a su muerte significa más que recordar su sufrimiento es reconocer el gran regalo del Padre Celestial para la Humanidad.

La Autoridad Única de Turismo de la Gobernación Bolivariana del Zulia, licenciada Mariela Quintero Leal quien en representación del Gobernador Francisco Arias Cárdenas participó en el recorrido de los 7 Templos manifestó: “Hoy damos fe del Gran Poder de Dios, puesto que por encima de unos pequeños focos anticristianos ya neutralizados, pudimos activar la Ruta de los 7 Templos, tradición anual. En esta oportunidad realizamos un trabajo articulado con CORPOZULIA”.

“Nuestro Gobernador Francisco Arias Cárdenas y la Primera Combatiente Margarita Padrón de Arias han estado muy al pendiente del desenvolvimiento en paz de estos días cruciales de la Semana Santa y disfrutando de esos espacios tan esplendorosos como son los Templos del Zulia. Una vez más, disfrutamos de una experiencia hermosa, llena de espiritualidad y yo quiero rescatar una de las frases que mas me impactó en una de las estaciones donde nos dedicamos a orar y entender el significado de esta tradición latinoamericana que es la Ruta de los 7 Templos: La Verdad nos hará libres y la mentira nos esclaviza, reflexión oportuna para quienes creen en esa frase hermosa de Jesucristo que dice: Yo soy la Verdad, la Resurrección y la Vida”.

Quintero Leal recordó que estamos en vísperas de celebrar la Resurrección de Jesús y es “momento de mantener la esperanza como una de las banderas de un Gobierno que ha seguido los principios del Cristianismo, porque no hay nada más parecido al cristianismo que el socialismo. Queremos también parafrasear al Papa Francisco con su extraordinaria reflexión que invito a compartir”:

“Esta vida se va a ir rápido, no pelee con la gente, no critique tanto su cuerpo. No se queje tanto. No pierda el sueño por las cuentas. No deje de besar a sus hijos y a su pareja. No se preocupe tanto en dejar la casa impecable. Los bienes y patrimonios deben ser ganados por cada uno, no se dedique a acumular herencia. Permita tener a los perros más cerca. No se ponga a guardar las copas. Utilice la nueva vajilla, no economice su perfume favorito, úselo para pasear contigo mismo, gaste sus tenis favoritos, repita sus ropas favoritas, ¿y qué? Si no está mal, ¿por qué no ahora? Por qué no darse una huida o un viajecito? ¿Por qué no orar en vez de esperar a orar antes de dormir? ¿Por qué no llamar ahora? ¿Por qué no perdonar ahora? Se espera mucho para la Navidad, el viernes, un año más, cuando se tenga dinero, cuando el amor llegue, cuando todo sea perfecto… Mire, ….no existe el todo perfecto. Los seres humanos no pueden lograr esto porque simplemente no se hizo para completarlo aquí. Aquí es una oportunidad de aprendizaje. Así que tome esta prueba de vida y hacerlo ahora… ame más, perdone más, abrace más, viva más intensamente y deje el resto en las manos de Dios”.