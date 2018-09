Anuncian suspensión de racionamientos en el Zulia “siempre y cuando no vengan nuevos sabotajes”

View this post on Instagram

Camaradas! Compatriotas! Venezolanos todos, pueblo del Zulia… Después de 5 meses de arduo trabajo y a pesar de los sabotajes y la guerra económica, se activó Termozulia 1, la cual generará 150 MW y contribuye a la estabilización del sistema eléctrico en el Zulia. Con esta activación y la reconección del cable sublacustre del Lago de Maracaibo, se suspende la administración de carga, lo cual no significa que pueden haber interrupciones del servicio por nuevos actos terroristas y de sabotaje (incendios, explosiones, derribado de torres, robo o hurto de cable, material y/o equipos del SEN) o por causas de la naturaleza (lluvias, descargas atmosféricas, inundaciones, animales, caída de ramas o arboles, sobre las líneas o tendido eléctrico, etc, etc.) o por causas técnicas (falla de un transformador, conector, fusible, seccionamiento de un cable, desprendimiento de una cadena de aisladores, etc, etc.) Vayan mis palabras de gratitud a nuestro Cmdte Pdnte Nicolas Maduro por la aprobación de los recursos para lograr el objetivo, al Gobernador Omar Prieto por su apoyó incondicional para cumplir la misión, a todos los trabajadores y trabajadoras de CORPOELEC y sobretodo al pueblo zuliano por su paciencia…GRACIAS! Igualmente compatriotas, se les recuerda que seguimos trabajando para reconectar el cable que pasa por debajo del Puente "Rafael Urdaneta", el cual había sido saboteado por corte, a principios de este año y luego después de reparado, otra vez fue saboteado el mes pasado (10AGO2018), un día antes de su activación; pero no tengan ni la más mínima duda, que lo vamos a reparar y reconectar nuevamente, porque CORPOELEC, LA GOBERNACION DEL ESTADO ZULIA Y EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE NUESTRO CMDTE PDTE NICOLAS MADURO VAN ….HASTA LA VICTORIA SIEMPRE… VENCEREMOS!! @nicolasmaduro @delcyrodriguezven @dcabellor @omarprietogob @vtvcanal8 @mazo4f