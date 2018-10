Anuncian cortes de luz este 12 y 14 de octubre en la Isla de Margarita

Este viernes 12 y domingo 14 varios sectores de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, estarán sin energía eléctrica por “mejoras y mantenimientos en las subestaciones Conejeros, Aricagua y Pampatar”, según informó este jueves la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

De acuerdo a un comunicado de la estatal energética, personal de Corpoelec ejecutará un mantenimiento en la subestación Conejeros, parroquia Porlamar, para corregir un punto caliente en el D-280. Con esta acción también habrá suspensión eléctrica en otras localidades colindantes con el municipio Mariño, y en ese orden, el corte se realizará desde 6:00 a.m. hasta 7:00 a.m de este viernes.

Los sectores en lo que se aplicará la parada en el servicio, serán: Ciudad Cartón, calle San Nicolás, Los Cocos, Avenida Santiago Mariño Del Valle del Espíritu Santo, Alcaldía de García, Conuco Largo, Cemex Venezuela, Almacenadora Margarita, PDVAL, Incemar, Urbanización Cerro Colorado, estadio Nueva Esparta, Unimar, Las Piedras, La Sierra, Centro Médico El Valle, estación de servicio Guatamare, La Comarca, Universidad de Oriente, La Curva, Bombeo de Guatamare, estación de servicio Matasiete, La Guarina, calle Los Caraballos, entre otras comunidades y grandes locales comerciales.

En una nota de prensa emanada de la coordinación de prensa de ese organismo en Nueva Esparta, anuncian que este domingo ejecutarán mantenimiento en la línea 34.5 kV Pampatar – Morropo, a los circuitos 13.8 Kv en la subestación de Pampatar. La suspensión tendrá una duración de 15 minutos.

El horario de corte será en tres bloques, uno entre 6:00 a.m. y 12:00 a.m., afectando a la urbanización Costa Azul y las residencias Torremolinos, Parque El Ángel, Bay Side, Margarita Villa, La Marina, Atenea Suites y Náutica, Esparta Suites, así como los hoteles Ovni y Venetur Suites.

Un segundo bloque comprenderá entre las 4:00 a.m. y 6:00 a.m. Luego entre 12:00 a.m. y 2:00 p.m., afectando a complejos como Residencias Playa Moreno, Rivera, Caribean, Kokomar, Laguna del Morro, Millennium, Oceanía, El Remanso, urbanización Sabanamar, 4 de Mayo, Circunscripción Militar, entre otras.

Entre 12:00 a.m. y 2:00 p.m. la restricción será en La Otra Sabana de Los Robles, La Arboleda, Sabanamar, la Anticancerosa, policlínica Costa Azul, Fundalanavial, Residencias Arquimar, Clínica Margarita, Centro de Especialidades Médicas, entre otras.