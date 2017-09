Andiep: matrícula estudiantil en colegios privados bajó 50%

El presidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (Andiep), seccional Táchira, Guerrino Guariento, aseguró este lunes que para el inicio del año escolar 2017-2018 se ha presentado alrededor de 50% de matrículas sin inscripción en colegios privados.

“Es la primera vez que ocurre. En la asamblea de la Andiep, la mayoría de sus afiliados manifestó que el 50 % de su matrícula no se había inscrito. La preocupación de los padres radica en el alto costo de útiles, uniformes, matrículas y mensualidades para los que estudian en colegios privados”, dijo Guariento reseñado en el portal web del diario La Nación.

El presidente de Andiep refirió a los padres de los niños que los colegios adscritos a la asociación educativa que dirige, está en la disposición de colaborar con los representantes a fin de que los niños reciban educación como lo merecen.

“Buscamos ser flexibles en cuanto al proceso de inscripción, los pagos, y no ser tan exigentes con la lista de útiles ni los uniformes (…) Queremos ayudar al máximo a los representantes para que no retiren a sus hijos por incapacidad de pago, con acuerdo y diálogos para facilitar el proceso y que no se vean perjudicados los niños”, refirió Guariento.

Con información de La Nación.