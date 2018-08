Alián: 15% de los transportistas en el Zulia no tienen Carnet de la Patria

Erasmo Alián, presidente de la Central Única de Trabajadores de Transporte del estado Zulia (Cuttz), expresó que los conductores están cansados de tantos censos porque no “han visto los beneficios y resultados”, refiriéndose al registro vía web que inicia mañana para los transportistas públicos y privados.

Destacó que se contabilizan unos 8.000 conductores activos, de los 36.432 que estaban registrados y se han retirado por la paralización de unidades debido a la falta de insumos y repuestos.

El gremialista aseguró que un 85% de los choferes del transporte público en la región cuenta con el carnet de la patria, pero el 15% no.

¿Qué va a pasar con ellos, no los van a censar porque no tienen el carnet de la patria, no le van a surtir gasolina?”, cuestionó.