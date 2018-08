Alcaldía abandona plan de rescate: “Quitan burros hasta en buenas condiciones”

La presidenta de Asodepa, Doris Rubio, aseguró este jueves a Versión Final que desconocen los planes de la Alcaldía de Maracaibo con respecto a la retención de los burros usados para el transporte de carga pesada en la ciudad.

“El Alcalde hizo una primera reunión con nosotros para organizarnos y no nos contactó más. Empezaron a quitar burros a diestra y siniestra sin ningún tipo de apoyo, ellos determinaron cuales eran y ya… Desconocemos cuáles son los planes, porque hay burreros que mantienen a sus burros en buenas condiciones y también se lo quitan”, indicó.

Rubio exhorta a la municipalidad a tener una reunión con la organización o burreros para explicar cuáles son las normativas “que es lo que deben hacer y no, y sí lo incumplen deben quitarle el burro”.

La representante de la asociación en defensa de los derechos de los animales destacó que han recibido denuncias de malos tratos hacia los burreros por parte de representantes del ayuntamiento.

“Los tratan muy mal, los burreros van desesperados a buscar ayuda a Asodepa, pero nosotros también estamos desinformados. No les dan noticias de su burro, rompen la carretera o le quitan la carga”, dijo.

Asodepa aboga por los dueños que conservan a los asnos en buen estado para que puedan seguir circulando y trabajando con sus animales.

“Si lo hacen como debe ser, yo no veo porque ellos no pueden tener su burros, se les puede permitir, porque vamos a estar claros el burro es una animal de carga y trabajo, solo que sus dueños deben cumplir la normativa que hasta ahora no sabemos cuál es”, finalizó Rubio.