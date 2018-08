Alcalde Casanova interviene juntas administradoras de cinco mercados municipales

La Alcaldía de Maracaibo inició este viernes una intervención en los mercados municipales de Maracaibo, para hacer cumplir el decreto °N 031 que refleja en el artículo número 1 y “dejar sin efecto a las juntas administradoras que venían atendiendo a los mercados municipales”, documento firmado por el gobierno del exalcalde Giancarlo Di Martino.

Willy Casanova, primera autoridad de la ciudad, hizo un recorrido por el mercado Santa Rosalía en el que constató que más de 30 locales estaban cerrados; y otros 25 permanecían abiertos pero con poca mercancía y sin precios en los anaqueles.

“Local que no abra hoy, el día de mañana se le quita la jurisdicción”, expresó.

En estos cinco mercados agrupan alrededor de 1.200 adjudicatarios, según el registro que maneja la alcaldía por la entrega de concesión a espacios comerciales. Casanova afirmó que la intervención se realiza para informar a los mercados la entrada en vigencia del decreto 031 y hacer cumplir los precios regulados de los 25 rubros.

Vamos revisar las condiciones en las cuales los comerciantes prestan sus servicios, hacer una revisión en los comercios que no estén cumpliendo con las normas establecidas en el decreto

Sin embargo, se escuchaba en los comerciantes y clientes que “se robaron los cables de los aire acondicionados, no pasa el aseo y tampoco contamos con seguridad”.

El burgomaestre aseguró que realizaría una inversión de 1.9 billones de bolívares fuertes, que son casi 19 millones en bolívares soberanos solamente para el problema de la basura en Maracaibo.

Asimismo, sostuvo que el día de mañana realizará una reunión con todo el sector agrícola de la ciudad de Maracaibo y del eje metropolitano para hacer revisión de la distribución del pollo al precio acordado.

Un usuario del mercado, quien prefirió mantener su identidad anónima, dijo: “No se consigue nada, no hay pollo, no hay carne y los precios suben de manera geométrica con los pocos productos que se consiguen, va a llegar un momento donde el aumento de sueldo que se hizo el gobierno no va a valer nada”.