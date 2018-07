“Ahora nos obligan a cobrar diario Bs. 40 mil en efectivo” [+Fotos]

“Es triste tener que regresar a casa con dos millones de bolívares en efectivo. Eso fue lo que me pagaron en el banco. Soy discapacitada, vivo en el barrio Carmelo Urdaneta y tengo que pagar taxi”. Las palabras corresponden a la abuela de 74 años, Nery Salas, quien fue a retirar el dinero de la pensión, en un Banesco ubicado en la avenida La Limpia.

La dama caminaba con su bastón y pidió ayuda a un transeúnte para bajar las escaleras. Manifestó su preocupación a los periodistas.

No sé cómo haré para venir todos los días a cobrar cuarenta mil bolívares en efectivo. Solo me pagaron dos millones. Me quedaron seis millones 400 mil, dijo Salas, y se marchó.