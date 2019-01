Abuelos trancan avenida La Limpia, piden el pago de la pensión

Un nutrido grupo de personas de la tercera edad, mantienen cerrada la avenida La Limpia, a la altura del Banco Bicentenario, en reclamo por el pago de la pensión.

Los abuelos alegan que durante tres días se han mantenido en las puertas del Banco Bicentenario y el gerente de la entidad dice que no les paga por falta de remesa. Los afectados aseguran que han visto cuando entran camiones, a la entidad bancaria, cargados de dinero.

Los protestantes, igualmente acotaron que no les pagan completo y cuando les cancelan la pensión, reciben billetes de dos, “que no nos lo reciben en ninguna parte. Un muchacho me tiró los billetes en la cara porque no los quieren“, dijo Yeseni Delgado.

Guzmán Enrique Jimenez, quien sufre de diabetes, hipertensión y neuropatía, asegura que tiene tres días amaneciendo a las afueras del banco para poder cobrar su pensión, “Yo vi cuando entraron los cobres y todos los días nos dicen que no hay nada, ya llevo varios días aquí sin comer bien y sin poder dormir“, esxpresó.

Por otro lado los pensionados del Banco de Venezuela que se encuentra en la misma zona manifestaron que “están pagando solamente tres mil bolívares y deberían cobrar diez mil“. llevan días esperando su beneficio social sin tener la seguridad de que podrán cobrar. Edgar Gerrero, pensionado, dijo “yo he visto a otras personas como le dan dineros a los vigilantes para hacerse pasar por discapacitados y pasar de primero”.

Situación similar se vive en el bicentenario de la Av. 5 de Julio

Personas mayores; la mayoría con discapacidad, tienen rodeada toda la entidad bancaria exigiendo el cobro de sus pensiones alegando que siempre les dicen que no hay dinero o reparten pocos números para poder cobrar lo poco que le dan.

“Tengo mi herida abierta y se la enseñé a la gerente y aún así me dijo que no me iba a dejar pasar porque yo tenia que hacer toda la cola”, dijo Gladys Castejon, señora que desde tempranas horas se encuentra en la entidad y que cada ciertas horas tiene que hacerse limpieza en la herida.

La entidad bancaria solamente reparte 150 números a los pensionados para que puedan cobrar y no alcanzan a pagar a todos los abuelos que acuden al lugar, aun hay personas que no han podido cobrar su pensión desde octubre.

“¿Que vamos a hacer con tres mil bolívares? todos los meses es lo mismo, no he desayunado, no he dormido bien y ahorita salieron a decir que ya no iban a pagar más porque no había dinero“, expresó Ofelia Castro, manifestante.