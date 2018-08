Abuelos protestan en el IVSS por pago de pensiones a través del Carnet de la Patria

Los jubilados y pensionados de Maracaibo se concentraron la mañana de este miércoles en la sede del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para protestar contra la pretensión del Gobierno de cobrar las pensiones a través de la billetera digital del Carnet de la Patria, decisión que ha generado incertidumbre en los adultos mayores ante la falta de información del proceso.

Según reportes del canal de noticias VPI TV, los pensionados aseguran sentirse “indignados” porque consideran esta nueva mediada “una burla del Ejecutivo de Nicolás Maduro contra los ciudadanos.

“Es otra forma del Gobierno de tratar de persuadir a las personas a sacarse el Carnet de la Patria“, expresaron.

Además, rechazan que la escasez de efectivo continúe en el país después de la entrada en vigencia del nuevo cono monetario y la impresión de “cantidades suficientes” de papel moneda, según el Gobierno.

“Después de la reconversión monetaria los billetes del nuevo cono monetario no aparecen. Rechazamos esta medida y queremos que las autoridades nos den respuesta“, dijeron

Una manifestación similar se desarrolla paralelamente en el IVSS de Caracas.

Emilio Lozada, presidente de la Federación nacional de jubilados y pensionados de Venezuela, exigió al Gobierno apegarse a la Constitución y rechazó el uso del mencionado Carnet para obtener la pensión.

“Aparte del carnet hacen firmar una adscripción al partido de Gobierno (…) El Seguro Social y el Ejecutivo no necesitan más información de nosotros, lo tienen todo, saben dónde vivimos, quien es nuestra familia y como mal cobramos”, dijo.

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Arnoldo Benítez, afirmó que “esa billetera digital es un bodrio inventado por Maduro que ni él mismo sabe que significa, ese Carnet de la Patria es un carnet infame”.

Rechazaron también la medida impuesta por el sector bancario de recibir las remesas sólo por las tasas de cambio oficiales del Estado y no por transacciones bancarias.

“Gasté 110 bolívares en una empanada y un café, más del salario mínimo actual, me mantengo con la remesa que me da mi hijo, que ahora quieren meterle mano también. Si Maduro quiere, tendrá guerra”, señaló un pensionado.

Otra ciudadana cuestionó que el mandatario nacional “se haya metido con los viejos“.

“No nos pueden pedir un Carnet de la Patria si esto (la pensión) es un derecho adquirido. No me sacaré ningún carnet, no lo acepto”, manifestó.

Según información del IVSS, la jornada especial para el pago de pensionados será realizada en tres partes de acuerdo a la nueva reprogramación. Este sábado será cancelado una primera parte de la pensión por un monto de Bs.S 450.

Los días siguientes al pago serán el viernes 7 de septiembre que se cancelarán otros Bs.S 450 y el viernes 14 del mismo mes se hará el último pago de Bs.S 900 para completar el nuevo monto anunciado por el Ejecutivo nacional.

