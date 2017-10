12 mil unidades de transporte público en Caracas, afectadas por falta de repuestos

El presidente del Instituto Metropolitano de Transporte (INMETRA), Simón Ballestero, explicó que en Caracas cerca de 12 mil unidades se han visto afectadas por la falta de repuestos por lo que estima que se encuentra en crisis.

“Es una flota obsoleta con capacidad de servicio agotada. Muchos vehículos están accidentados por falta de mantenimiento, escasez de repuestos que es muy grave, migración a otras regiones que tienen mejores tarifas y la paralización por no poder cubrir los costos operativos. Si no hay rentabilidad no se puede obtener un servicio de calidad”, dijo Ballestero.